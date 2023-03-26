Komedinin yakışıklı yüzü Ahmet Kural'dan kötü haber! Evlilik hazırlığı yapıyordu: Açıklama hayranlarını üzdü













Rol aldığı yapımlarda geniş bir kitleye sahip olan oyuncu Ahmet Kural özel hayatında yaşadıklarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 senedir mutlu bir ilişkiye imza atan Kural ve Çağla Gizem Şahin'den açıklama geldi. Kısa süre önce evlilik kararı alarak sevenlerini mutlu eden çift sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Ahmet Kural bu kararı Çağla Gizem Şahin ile ortak alındığını açıkladı.Ülkece zor günlerden geçerken büyük felaket sonrasında ana gündemin yararları sarmak olması gerektiği yönünde sözlerine başlayan Kural, 4 yıldır sevgiyle süren ilişkilerinin saygı çerçevesinde bittiğini duyurdu. Çağla Gizem Şahin, ortak açıklamanın yanı sıra Ahmet Kural'ın elini tutarak çektiği fotoğrafı paylaşarak ''Her şey gönlünce olsun'' ifadelerini kullandı.