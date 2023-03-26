MAGAZİN
26 Mart 2023 - 20:15

Komedinin yakışıklı yüzü Ahmet Kural'dan kötü haber! Evlilik hazırlığı yapıyordu: Açıklama hayranlarını üzdü

Yaşadıkları aşk ile sık sık gündeme gelen Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin'den kötü haber geldi. 4 senedir devam eden ilişki evliliğe gider diye beklenirken ayrılık haberi sevenlerini üzdü.

MAGAZİN
26 Mart 2023 - 20:15
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Komedinin yakışıklı yüzü Ahmet Kural'dan kötü haber! Evlilik hazırlığı yapıyordu: Açıklama hayranlarını üzdü


Rol aldığı yapımlarda geniş bir kitleye sahip olan oyuncu Ahmet Kural özel hayatında yaşadıklarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 senedir mutlu bir ilişkiye imza atan Kural ve Çağla Gizem Şahin'den açıklama geldi.

Kısa süre önce evlilik kararı alarak sevenlerini mutlu eden çift sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Ahmet Kural bu kararı Çağla Gizem Şahin ile ortak alındığını açıkladı.



Ahmet Kural kötü haber,

Ülkece zor günlerden geçerken büyük felaket sonrasında ana gündemin yararları sarmak olması gerektiği yönünde sözlerine başlayan Kural, 4 yıldır sevgiyle süren ilişkilerinin saygı çerçevesinde bittiğini duyurdu. Çağla Gizem Şahin, ortak açıklamanın yanı sıra Ahmet Kural'ın elini tutarak çektiği fotoğrafı paylaşarak ''Her şey gönlünce olsun'' ifadelerini kullandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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