









TOLGA ÇEVİK'TEN ALKIŞLANACAK HAREKET!







Komedyen Tolga Çevik'ten alkışlanacak hamle! Depremzedeler için kesenin ağzını açtı: Öyle bir rakama imza attı ki... Tolga Çevik'ten akıl almaz bağış. Depremzedeler için bağışlar yapan Tolga Çevik aynı zamanda Kanada'daki gösterilerini de iptal etti. İşte Tolga Çevik'in yaptığı bağışın miktarı ve diğer detaylar...Ünlü komedyen, oyuncu ve sunucu olan Tolga Çevik depremzedeler için inanılmaz bir bağış yaptı. Deprem olduğunu öğrenen komedyen Kanada ülkesindeki gösterilerini de iptal etti. Çok üzgün olduğunu belirten Tolga Çevik'in yaptığı bağış ise alkış aldı. Olağanüstü bir rakama imza atan Tolga Çevik'in bağışı çok taktir topladı ve bütün ünlülerin bu bağışları yapmaları gerektiği söylendi.İşte Komedyen Çevik'in rekor bağışı...Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle yaralarını sarmalamaya çabalarken ünlülerden destekler de gecikmiyor. Kimisi sahada kimisi de ekonomik olarak bağış yaparak vatandaşın yanında bulunmaya çalışıyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren Türkiye'de deprem felaketinin yaşanması herkesi hüzne boğdu. Ölüm sayısının fazlalığı ve diğer olumsuz durumlar nedeniyle ülkede seferberlik ilan edildi. Bu seferberliğe koşan bir isim de Tolga Çevik oldu. tv100'deki Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çevik, gösterilerini önce teker teker iptal etti daha sonra da depremzedeler için 1 milyon bağışta bulundu. Ülkece zor günler geçtiğimiz şu günlerde bu bağışın değeri bir hayli büyük. İnsanların çok fazla ihtiyacı var. Komedyenin nereye bağış yaptığı ise belirtilmedi.