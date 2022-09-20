Komşu kavgasında eşi ölen kadından sanığa: 'Sen bu cinayeti tasarlamıştın'













İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ocak 2022 günü meydana gelen olayda, aynı binada oturan Adem Ateş (38) ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız (51), ‘çocuk gürültüsü' nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız'ı dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Ateş, Yıldız'ın tabancasından çıkan kurşunla vurularak yaraladı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından evinde yakalanan Kemal Yıldız ile ‘azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına dahil edilen babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Olaya ilişkin yargılamaya bugün İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Kemal Yıldız, taraf avukatları ve öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Kazım Yıldız ise duruşmada yer almadı.Tanık olarak dinlenen Kemal Yıldız'ın oğlu B.Y., silahın arbedede patladığını iddia ederek, "Babam belindeki silahı gösterince Adem abi silaha hamle yaptı. Silah o esnada patladı" dedi. Tutuklu sanık Kemal Yıldız ise "Hiçbir canlıya zarar veremem. Ailesinden özür diliyorum" ifadelerine yer verdi. Bu sözler üzerine Senem Ateş, sanığa yönelik, "Sakın benden özür dileme" dedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Kemal Yıldız, jandarma tarafından salondan çıkarılırken Senem Ateş, "Sen bu işi yapacağını, öldüreceğini öğleden önce söylemiştin. Sen bu cinayeti tasarlamıştın" sözleriyle sanığa tepki gösterdi.