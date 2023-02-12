Komşu ülke Yunanistan'dan Türkiye'ye destek sözü!













YUNANİSTAN TÜRKİYE'YE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilimizde büyük yıkım meydana getirdi. Depremin meydana geldiği anın hemen sonrasında her türlü yardım desteğini Türkiye'ye gönderen komşu ülke Yunaniztan fiziksel desteğini de gerçekleştirdi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ziyaret için Dışişleri Bakanı mevlüt Çavuşlu ile görüştü ve depremlerin etkilediği iilerden bir tanesi olan Adana'ya geldi. Dendias'ı taşıyan özel uçak ilk önce Adana Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşını karşılamak için havalimanına önceden gitti. İki bakan havalimanında basına kapalı olarak gerçekleştirilen bir toplantı yaptı.Görüşme sonrasında basına bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Dendias, konuşmasında şunları söyledi: "Dostum Çavuşoğlu ve Türk hükümetine Yunan hükümeti ve Yunan halkının taziyelerini iletiyorum. Yunan kurtarma ekibinin buradaki faaliyetleri ve ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği için Sayın Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Burada arama kurtarma çalışmaları yapan Yunan heyetinin kurtardığı hayatlardan oldukça memnunuz. Aynı şekilde diğer Avrupa ülkelerinden gelen kurtarma ekiplerinden de memnunuz.Avrupa'daki ekiplerin toplam 205 kişiyi kurtardığı söylendi. Ancak şunu ifade etmek isterim; Yunan hükümetinin Türkiye'ye sağladığı destek bununla sınırlı kalmayacak. Miçotakis'ten aldığım direktifin ardından hem iki ülke arasındaki hem de Avrupa Birliği'nin düzeyinde olan durumun elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çavuşoğlu'nun az önce söylediği cümleyi imzalamak istiyorum. İlişkimizi geliştirmek için başka bir depreme ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Halkımın Türkiye halkına yardım etmesinden son derece gurur duyuyorum."