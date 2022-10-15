Komşuda büyük skandal! Yunanistan, “Kur’an-ı Kerim” yazılı topları piyasadan çekti







OLAY BÜYÜK TEPKİ TOPLADI, TOP SATIŞLARI DURDURULDU











Yunanistan'da Arapça "Kuran" yazılı toplar tepkilere neden oldu. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftü'nün avukatı aracılığıyla şirket yetkilileriyle temasa geçtiğini ve durumun kabul edilemez olduğu kendisine söylendiğini söyledi.Bu durumla karşı karşıya kalan üretici, "Kuran" ibaresiyle futbol toplarının satışını durduracağını duyurdu.Olayın basında ve sosyal meyda platformlarında yer alması sonrasında futbol topunu üreten firma bir basın açıklaması yaptı. Atina merkezli Star Company, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 35/859 seri numaralı deri futbol topunun üzerinde, belirli kişilerin dini inançlarına ilişkin unsurlar içeren görsel nedeniyle ürünün piyasadan toplatıldığını söyledi.