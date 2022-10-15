DÜNYA
15 Ekim 2022 - 10:27

Komşuda büyük skandal! Yunanistan, "Kur'an-ı Kerim" yazılı topları piyasadan çekti

İskeçe'de Müftülüğü'nün tepkisi üzerine Yunanistan'da üzerinde "Kuran" yazan futbolun satışı durduruldu. Topların toplatılması sırasında üretici, ürünün piyasadan çekildiğini belirtti.

DÜNYA
15 Ekim 2022 - 10:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Komşuda büyük skandal! Yunanistan, “Kur’an-ı Kerim” yazılı topları piyasadan çekti


Yunanistan'da Arapça "Kuran" yazılı toplar tepkilere neden oldu. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftü'nün avukatı aracılığıyla şirket yetkilileriyle temasa geçtiğini ve durumun kabul edilemez olduğu kendisine söylendiğini söyledi.

OLAY BÜYÜK TEPKİ TOPLADI, TOP SATIŞLARI DURDURULDU

Yunanistan, “Kur’an-ı Kerim” yazılı toplar

Bu durumla karşı karşıya kalan üretici, "Kuran" ibaresiyle futbol toplarının satışını durduracağını duyurdu.



Olayın basında ve sosyal meyda platformlarında yer alması sonrasında futbol topunu üreten firma bir basın açıklaması yaptı. Atina merkezli Star Company, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 35/859 seri numaralı deri futbol topunun üzerinde, belirli kişilerin dini inançlarına ilişkin unsurlar içeren görsel nedeniyle ürünün piyasadan toplatıldığını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!
Türkiye ile baş edemeyen Yunanistan NATO'ya şikayetçi oldu!
Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı Salome'nin kehanetleri
Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı Salome'nin kehanetleri
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!
Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!
Kiev'de peş peşe patlamalar! Gökyüzü dumanlarla kaplandı..
Kiev'de peş peşe patlamalar! Gökyüzü dumanlarla kaplandı..
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
Son Haberler
Billur Kalkavan'dan üzen veda! Billur Kalkavan kimdir, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hayatı ve ölüm nedeni
Billur Kalkavan'dan üzen veda! Billur Kalkavan kimdir, neden öldü?...
Bartın’daki can kaybı sayısı 40'a ulaştı!
Bartın’daki can kaybı sayısı 40'a ulaştı!
Merve Boluğur bebek mi bekliyor? Paylaşımlar, Merve hamile mi dedirtti?
Merve Boluğur bebek mi bekliyor? Paylaşımlar, Merve hamile mi dedirtti?
Küçük Osman olarak tanınmıştı! Büyük değişen Emir Berke Zincidi şimdilerde tanınmıyor!
Küçük Osman olarak tanınmıştı! Büyük değişen Emir Berke Zincidi...
Bartın'da can kaybı 28'e yükseldi! Grizu patlaması olabilir diyen Sayıştay raporuna kurumdan 'Dezenformasyon' açıklaması!
Bartın'da can kaybı 28'e yükseldi! Grizu patlaması olabilir diyen...
Adalet Bakanlığı'na 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı! Alımlar, açıktan ve naklen olacak
Adalet Bakanlığı'na 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı! Alımlar,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın maden kazası için tüm programını iptal etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın maden kazası için tüm programını...
Bartın Amasra maden ocağında grizu patlaması! Ölü ve yaralılar var! Ekipler ve Bakanlar bölgeye akın etti
Bartın Amasra maden ocağında grizu patlaması! Ölü ve yaralılar...
Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor!
Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor!
KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!
KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!
Hadise'ye boşanma yaradı! Mini etek ve göğüs dekolteli pozları ortalığı yaktı geçti
Hadise'ye boşanma yaradı! Mini etek ve göğüs dekolteli pozları ortalığı...
Şarjınız çabuk mu tükeniyor? Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmanın 8 önemli noktası!
Şarjınız çabuk mu tükeniyor? Akıllı telefonlarda pil ömrünü...
BDDK'dan yeni banka kurulumuna onay! Q Yatırım Bankası Resmi Gazete'de yayımlandı
BDDK'dan yeni banka kurulumuna onay! Q Yatırım Bankası Resmi Gazete'de...
Tarım Kredi'den yeni bakkal projesi: Hedefte bin 863 satış noktası var!
Tarım Kredi'den yeni bakkal projesi: Hedefte bin 863 satış noktası...
Akaryakıt fiyatlarında inidirm rüzgarı tersine döndü: Motorine bu gece zam geliyor!
Akaryakıt fiyatlarında inidirm rüzgarı tersine döndü: Motorine bu...