Komşuda seçim maratonu başladı! Yunanistan halkı sandık başına gidiyor..













"Türk'ün oyu Türk'e" çağrısı

9,9 milyon seçmene sahip Yunanistan'da parlamento seçimleri yapılacak. Ülkenin seçim sistemi, bir siyasi partinin tek başına iktidara gelebilmesi için oyların en az yüzde 45'ini almasını gerektiriyor. Kamuoyu yoklamaları koalisyon hükümetinin olası olduğunu gösteriyor. Kamuoyu yoklamaları, hiçbir partinin bu kotayı tek başına başaramayacağını gösteriyor.Miçotakis liderliğindeki şu anda iktidarda olan Yeni Demokrat Parti'nin sandıktan ilk olarak çıkması bekleniyor. SYRIZA ikinci sırada, PASOK-KINAL ittifakı ise üçüncü sırada yer alıyor.Seçim sonuçlarından sonra koalisyon hükümeti kurulmazsa halkın yeniden oy kullanması bekleniyor.Batı Trakya Avrupa Türk Federasyonu, milletvekili seçimlerinde Batı Trakya'dan Türk adayına destek çağrısında bulundu. Dernek, "Batı Trakya'da oy kullanma hakkı olan tüm Türkleri 21 Mayıs'ta sandık başına gitmeye ve Türk adayını desteklemeye çağırıyoruz." Yirmi bir Türk, Batı Trakya'da sefer yapıyor.