DÜNYA
21 Mayıs 2023 - 13:28

Komşuda seçim maratonu başladı! Yunanistan halkı sandık başına gidiyor..

Yunanistan parlamento seçimlerinde oy kullanmaya gidiyor. Ulusal oylama başladı. Kamuoyu yoklamaları koalisyon hükümetini gösteriyor. Yirmi bir Türk aday ise, Batı Trakya'da kampanya yürütüyor.

DÜNYA
21 Mayıs 2023 - 13:28
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Komşuda seçim maratonu başladı! Yunanistan halkı sandık başına gidiyor..


9,9 milyon seçmene sahip Yunanistan'da parlamento seçimleri yapılacak. Ülkenin seçim sistemi, bir siyasi partinin tek başına iktidara gelebilmesi için oyların en az yüzde 45'ini almasını gerektiriyor. Kamuoyu yoklamaları koalisyon hükümetinin olası olduğunu gösteriyor.

Kamuoyu yoklamaları, hiçbir partinin bu kotayı tek başına başaramayacağını gösteriyor.



Miçotakis liderliğindeki şu anda iktidarda olan Yeni Demokrat Parti'nin sandıktan ilk olarak çıkması bekleniyor. SYRIZA ikinci sırada, PASOK-KINAL ittifakı ise üçüncü sırada yer alıyor.

Komşuda seçim maratonu başladı! Yunanistan halkı sandık başına gidiyor

Seçim sonuçlarından sonra koalisyon hükümeti kurulmazsa halkın yeniden oy kullanması bekleniyor.

"Türk'ün oyu Türk'e" çağrısı

Batı Trakya Avrupa Türk Federasyonu, milletvekili seçimlerinde Batı Trakya'dan Türk adayına destek çağrısında bulundu. Dernek, "Batı Trakya'da oy kullanma hakkı olan tüm Türkleri 21 Mayıs'ta sandık başına gitmeye ve Türk adayını desteklemeye çağırıyoruz."

Yirmi bir Türk, Batı Trakya'da sefer yapıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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