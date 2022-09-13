GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 18:04

Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın evde baygın bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşularının haber alamadığı ihtiyar kadın evinde baygın bulundu. Kadın, bölgeye sevk edilen sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 18:04
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Komşularının haber alamadığı yaşlı kadın evde baygın bulundu

Edinilen bilgiye göre, Harunusta Mahallesi'nde yaşayan Fikriye Gedik isimli kadından haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve itfaiye ekipleri gönderir iken bir kişi camdan ihtiyar kadının evine girdi. Evde hareketsiz halde bulunan ihtiyar kadının baygınlık geçirdiği belirlendi. Eve gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Gedik, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Editörü
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