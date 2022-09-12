YAŞAM
12 Eylül 2022 - 23:21

Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı

Konya'da bir kişi, "Neden gürültü yapıyorsun?" diyerek kapısına dayandığı komşusunu göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince olay mahalinde yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 23:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Komşusunu 'Neden gürültü yapıyorsun?' diyerek bıçakladı


Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Başkaya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 1. katında oturan Mehmet B., üst komşusu Musa G.'nin gürültü yaptığı iddiasıyla üst kata çıktı. Mehmet B.'nin Musa G.'ye "Neden gürültü yapıyorsun?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mehmet B., yanındaki bıçakla komşusunu kolundan ve göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Olayda yaralanan Musa G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Musa G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, komşusu polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki komşu arasında uzun zamandır gürültü nedeniyle husumet olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Son Haberler
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi
Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi
Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi
Asgari ücrete Ocak ayında gelmesi beklenen rakam açıklandı! Milyonların beklediği asgari ücretle ilgili flaş gelişme! Rakam gerçek olursa herkes bayram edecek!
Asgari ücrete Ocak ayında gelmesi beklenen rakam açıklandı! Milyonların...
O markette fiyatlar sabitlendi! İndirim tavan yaptı...
O markette fiyatlar sabitlendi! İndirim tavan yaptı...
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara kara düşünmeyin... İşte marketlerin ayçiçek yağı fiyatları
Ayçiçek yağı her evin ihtiyacı... Hangi markette en ucuz diye kara...
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara bu hale düştük! Eşim kadın kıyafetleri giyiyor, Eşim fotoğraflarımı erkek arkadaşıyla paylaşıyor! Esra Ezmeci cevapları ile gündem oldu!
Esra Ezmeci'ye gelen iğrenç itiraflar dur durak bilmiyor! Biz ne ara...
Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin işaret ettiği o tarihlere dikkat! Yatırımcısına bayram ettirecek
Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin...
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor! SGK'dan prim gününü doldurmayanlar için yeni formül belli oldu
Eksik primi olan SSK, SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C herkesi ilgilendiriyor!...
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Şanlıurfa’da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil...
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Husumetli olduğu iki kardeşin aracını ve evini kurşunladı
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir konu'
Emre Belözoğlu: 'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir...
Kartpostallık dolunay manzarası
Kartpostallık dolunay manzarası