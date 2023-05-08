Kongo'da maden sahasında heyelan! Faciada 100 işçi göçük altında mahsur kaldı!







394 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ







Ulusal basında çıkan haberlerde Kuzey Kivu eyaletinin Rubaya bölgesindeki Bisunzu Koltan maden sahasında toprak kaymasının gerçekleştiği bildirildi. Toprak kayması sonucu çöken madenlerde en az 100 işçi mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı. Madende arama kurtarma çalışması başlatıldı.Komşu Güney Kivu eyaletinde geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 394 kişi ölmüştü. Tropikal bir iklim bölgesinde yer alan KDC, genellikle yağmur mevsimi boyunca doğal afetler ile karşı karşıya kalmıştı.