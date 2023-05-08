DÜNYA
08 Mayıs 2023 - 22:52

Kongo'da maden sahasında heyelan! Faciada 100 işçi göçük altında mahsur kaldı!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzey bölgesinde bulunan Kivu eyaletinin Rubaya bölgesindeki bir maden sahasında toprak kayması sonucu en az 100 işçi göçüğün altında kaldı.

DÜNYA
08 Mayıs 2023 - 22:52
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Kongo'da maden sahasında heyelan! Faciada 100 işçi göçük altında mahsur kaldı!


Ulusal basında çıkan haberlerde Kuzey Kivu eyaletinin Rubaya bölgesindeki Bisunzu Koltan maden sahasında toprak kaymasının gerçekleştiği bildirildi. Toprak kayması sonucu çöken madenlerde en az 100 işçi mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı. Madende arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kongo'da maden sahasında heyelan

394 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Komşu Güney Kivu eyaletinde geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 394 kişi ölmüştü. Tropikal bir iklim bölgesinde yer alan KDC, genellikle yağmur mevsimi boyunca doğal afetler ile karşı karşıya kalmıştı. 

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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