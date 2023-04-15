Kontak çevirmek bile artık çok zor! Akaryakıt fiyatlarına yine zam geldi!







AKARYAKIT FİYATLARINA YİNE ZAM







Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına yapılan fahiş zamlar dolayısıyla artık kontak çevirmek bile hayal olmaya başladı. Peki güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Ne kadar zam yapıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son günlerde dolar kurunda ve Brent petrolde yaşanan artışlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. 13 Nisan itibariyle güncel olarak akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Neredeyse her geçen gün değişen akaryakıt fiyatları vatandaşı zorlamaya devam ederken güncel olarak Brent petrol 85 dolar seviyesinden işlem görüyor.Benzin ve motorin grubuna henüz bir zam beklenmiyor. İstanbul'da ortalama 1 litre motorin 21.05-21.10 TL seviyelerine yükselmiş oldu. 1 litre benzin ise 22.41-22.46 TL seviyelerine ulaştı. Ülkemizde akaryakıt fiyatları hesaplanırken gümrüksüz olan fiyatlara ÖTV ve EPDK fiyatları da ekleniyor. Gümrüksüz rafineri hesaplaması yapılırken ise Akdeniz İtalyan piyasasında olan ürün fiyatları ve günlük dolar kuru kapsamında fiyatlar ortaya çıkıyor.