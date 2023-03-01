Konteyner ev almak isteyenlere büyük şok! Az önce resmen açıklandı







Fırsatçılar Konteyner Fiyatlarını Artırıyor







11 İlde Konteyner Kent Alanları Kuruldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner kent alanları kurulması planlanıyor. Belirlenen bölgelerin bazılarında kurulumlar da başladı.

İşletmeler İşçi ve Aileler İçin Konteyner Evler Kuruyor

İşadamları Fırsatçı Fiyat Artışlarını Eleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Konteyner Evler İçin KDV Oranını Düşürdü

Konteyner Satıcılarından Nakliye Maliyetlerine Önlem Çağrısı

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından evlerinin güvenli olmadığını ve deprem sonrası hasar gördüğünü düşünenler, olası depremler nedeniyle konteyner evlere talep göstermeye başladı. Bu durum konteyner fiyatlarının artmasına ve deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde konteyner kent alanlarının kurulmasına neden oldu.Deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentler kurulurken fırsatçılar da durumdan istifade etti. Sac ve lojistik maliyetlerini bahane eden fırsatçılar, bir ay önce 36-40 bin TL olan konteyner fiyatlarını 60-120 TL'ye çıkardı.Bölgedeki iş örgütlerinin temsilcileri OSB'lerin çevresinde konteynerler kurulabileceğini belirtti. Birçok işletme, işçilerin ve ailelerin konaklaması için fabrikaların etrafına konteyner evler kurmaya başladı.İş dünyasının önde gelen isimleri taleplerini dile getirirken, artan konteyner fiyatlarına dikkat çekti. Hataylı bir işadamı, "Hem konteyner üreticileri hem de sac üreticileri için fırsatçılık olduğuna inanıyoruz" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 11 ilde konut olarak kullanılacak prefabrik yapılar ve konteynerlerde KDV oranını % 1'e indirme kararı aldıklarını açıkladı ancak bu karar fırsatçıların önüne geçemedi.Konteyner satıcıları, nakliye maliyetlerinin çok yükseldiğini ve devletin konteyner kent kurulumlarında nakliye maliyetlerine ilişkin de önlem alması gerektiğini ifade etti.