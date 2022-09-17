YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:40

Kontolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken 1 kişi yaralandı. Kimsenin fark etmediği kazada sürücü ve yolcular fazla zaman kurtarılmayı bekledi.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 07:40
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Kontolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı


Kaza, Kuşadası Söke karayolu üzerinde Soğucak kavşağında gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz henüz bilinmeyen 34 BTN 364 plakasına sahip otomobil Soğucak istikametinden Söke Kuşadası karayoluna çıkmak istedi. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil birden karayolunun karşısında bulunan boş arazide toprak alana çarparak takla attı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza sonrası vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.



Olay yerine ambulans, itfaiye ve Söke Bölge Trafik ekipleri yollandı. Kazada yaralanan ve sürücü olduğu ileri sürülen C.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavilerine başlandı. Araçta bulunan V.Y., M.Y., ve Ü.Y., kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu söyledi. Kaza konusu ile ilgili inceleme devam ediyor.

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