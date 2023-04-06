Kontrol etmeyenin başı çok ağrıyacak! e-Devlet'ten hemen bakın: Adınıza açılmış dava var mı öğrenin!







SORGULAMALARINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPABİLİRSİNİZ







e-Devlet Kapısı, sunduğu hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerine devam ediyor. Son duyurusunda, vatandaşların adlarına açılmış ve taraf oldukları dava dosyalarını e-Devlet aracılığıyla öğrenebilecekleri belirtildi. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, artık birçok kamu hizmetini e-Devlet üzerinden alabiliyor. Bu nedenle e-Devlet Kapısı sosyal medya hesabı, vatandaşların faydalanabilecekleri yeni hizmetleri duyurmak için aktif olarak kullanılıyor.e-Devlet Kapısı sosyal medya hesabı, vatandaşların yurt içi mahkemelerde adlarına açılmış ve taraf oldukları dava dosyalarını listeleyebilecekleri ve detaylarını görüntüleyebilecekleri konusunda bir duyuru paylaştı. Yapılan son açıklamada, vatandaşların isimleriyle ilgili açılmış davalar hakkında bilgi sahibi olabilecekleri vurgulandı. Bunun yanı sıra, e-Devlet üzerinden Adli Sicil Kaydı Sorgulama, Bireysel Başvuru Sorgulama, Dava Dosya Sorgulama ve Adli Sicil Kaydı Doğrulama gibi benzer işlemler de yapılabiliyor.