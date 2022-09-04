Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Hanköy yakınlarında oldu. Ahmet C. (36) idaresindeki cip, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Hatice (34) ve Zeynep Alya C. (5) yaralandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve birden fazla ambulans yollandı. Araçta sıkışan Hatice C. vatandaşların ekiplerinin desteğin ile çıkartılırken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yollandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.