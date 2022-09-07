YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:03

Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:03
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Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi


Kaza, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 41 P 4161 plakasına sahip Temsa marka otobüs İzmit istikametine doğru seyir halindeyken sürücü direksiyon kontrolden çıktı. İşçileri evlerine bırakmak üzere yolda olduğu öğrenilen servis önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direği ve birkaç ağaca çarparak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerince gerçekleştirilen araştırmada yaralı olmadığı öğrenildi. Eve gitmek üzere yolda olan işçiler, olayın gerçekleştiği yere gönderilen bir başka servisle evlerine götürüldü. Kazaya karışan otobüs ise çekici ekiplerinin desteğin ile bölgeden kaldırıldı.



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