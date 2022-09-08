Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı













Edinilen bilgiye göre, kaza, Muş- Bitlis karayolu üzerindeki Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Hasköy ilçesinden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan 49 AAH 237 plakasına sahip servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu minibüs yan yatarak yoldaki refüjlere çarparak durabildi. Minibüste 2'si ağır 13 işçi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay mahalinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.