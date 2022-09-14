YAŞAM
14 Eylül 2022 - 22:12

Kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 22:12
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Kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kuyumculu Mahallesi yakınlarında oldu. Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 54 AGK 863 plakasına sahip motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, U.B. ve Kadir Keskin (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık personelleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kadir Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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