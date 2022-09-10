YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:06

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:06
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Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu

Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay mahaline polis ve 112 Acil Servis ekipleri yollandı. Kazayı tesadüf sonucu yara almadan atlatan sürücü ile yolcu araçtan kendi imkanları ile çıktı. Çekici ekiplerinin desteğin ile araç bulunduğu yerden kaldırılırken kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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