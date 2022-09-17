Kontrolden çıkan otomobil kırtasiyeye girdi

Kaza saat 00.30 sıralarında Üniversite Caddesi Bornova Metro yakınında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(41) idaresindeki 35 ACZ 339 plakasına sahip otomobil, seyir halindeyken direksiyon kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, Bornova Metro yakınındaki bir kırtasiye dükkanına girdi. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve otomobilde parasal zarar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.