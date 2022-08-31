YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 19:35

Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 19:35
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Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı


Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Karasu ilçesi D650 Karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine hareket halinde olan Ömer A. idaresindeki 54 ADD 107 plakasına sahip Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer A. yaralandı. İhbar üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza konusu ile ilgili inceleme başlattı.





“Arabanın havaya kalktığını gördüm”


Kazayı gören Güngör Aktaş, “Çok yavaş gidiyordu. Hızı 70-80 civarındaydı. Ben sağ şeritte gidiyordum. O da sol şeritte gidiyordu. Bir anda refüjün kaldırım taşına vurdu. Galiba tansiyonu düşüktü. Arabanın havaya kalktığını gördüm, panikledim. Dörtlülerimi yakıp arkadan gelen araçları durdurdum. Sonra aracın başına gelip amcayı indirdik. Kendisine, ‘İyi misin?' diye sordum. Ardından 112 acil çağrı merkezine haber verdim. Şoför yalnızdı zaten, yanında kimse yoktu” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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