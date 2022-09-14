Kaza, Gaziantep-Nizip otoyolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Nizip'ten Gaziantep'e gelen 28 ABJ 241 plakasına sahip araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak yolun kenarlarında ters döndü. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 şahıs yaralandı. Yaralılar olay mahaline çağırılan 112 sağlık personelleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 18:59
Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı: 2 yaralı
Gaziantep-Nizip otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada 2 kişi yaralandı.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 18:59
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