Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı!

Kaza, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi Ellek Beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 DB 510 plakasına sahip otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.S. yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay mahaline sağlık personelleri yollandı. Kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.