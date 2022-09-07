Kaza sabah 07.00 sıralarında Çevre Yolu Bağlıca Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.'nın seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği 01 PN 353 plakasına sahip araç yoldaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan otomobil metrelerce savrulduktan sonra ama durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla jandarma ve sağlık ekibi yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri A.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişinden birisinin ise 14 yaşındaki bir çocuk olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:44
Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç trafik levhasına çarptıktan sonra defalarca takla attı. Sürücünün yaşamını yitirdiği kazada 14 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:44
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