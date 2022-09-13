YAŞAM
13 Eylül 2022 - 15:24

Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti

Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralandığı hastanede yaşamını yitiren genç kadın hastanede hayata gözlerini yumdu. Acılı anne kızının cenazesini Adli Tıp Morgundan gözyaşları arasında teslim aldı.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 15:24
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Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti


Kaza, gece saatlerinde Aksu ilçesi Yaşar Sabutay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Sabutay caddesinden Kundu istikametine hareket halinde olan Damla Demirelli (27) idaresindeki 07 ASV 404 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü Damla Demirelli ağır yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay mahaline polis, itfaiye ve sağlık ekibi yollandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı. Sürücü Damla Demirelli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen otomobil olayın gerçekleştiği yere gelen çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

Cenaze ise olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazeyi almaya anne Arzu Demirelli ve yakınları geldi. Kızının cenazesini teslim alan anne, gözyaşlarını tutamayarak güçlükle ayakta durdu. Cenazenin Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.



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Haber Editörü
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