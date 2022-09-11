YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:59

Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:59
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Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı


Kaza, ilçenin Söğütlü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. yönetimindeki 61 AEL 514 plakasına sahip cip, sürücüsünün belli olmayan nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda ağaç ve hız tabelasına çarpan araç bundan sonra bir restorantın camını kırarak içeriye girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı.

Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahaline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yollandı. Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelince araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, cip kullanılmaz hale geldi. Ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü ise polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasının ardından yakalandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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