YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:32

Konursu Göleti Ile Konursu'nun Su Ihtiyacı Karşılanacak - Bayburt

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:32
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Konursu Göleti Ile Konursu'nun Su Ihtiyacı Karşılanacak - Bayburt



Vali Epcim, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü tarafından sulama amacıyla inşa edilen Bayburt merkez Konursu göletinde incelemelerde bulunarak, Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.




Bölgedeki su kaynaklarından, Konursu göletine su takviyesi için, başlatılan derivasyon hattı inşaatı hakkında Vali Cüneyt Epcim'e projede son durumunu aktaran Bölge Müdürü Kılıçaslan, söz konusu inşaatın yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.


Vali Cüneyt Epcim ise burada yaptığı açıklamada; “Konursu'nun su ihtiyacını karşılayacak devasa projenin köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projemize ilgi ve destekleri için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Milletvekilimiz Fetani Battal'a, DSİ Genel Müdürümüz Lütfi Akca'ya, DSİ bölge müdürü ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.


Vali Cüneyt Epcim'e inceleme sahasında, Bölge Müdür Yardımcısı Olcay Çubukcu, kontrol mühendisleri ve teknik personeller eşlik etti.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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