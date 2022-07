Konuşan Hayvanlar film konusu ve oyuncuları

Konuşan Hayvanlar filminin konusu







Konuşan Hayvanlar filminin oyuncuları

Yapımcılığını İlkem Şahin ve Emre Oskay'ın yaptığı, müziklerini ise Uğur Ateş'in üstlendiği Konuşan Hayvanlar filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Senaryosu Ayşe Ballıbey Tanıl'ın kaleminden çıkan Konuşan Hayvanlar filmi, 2019 yılında gösterime girmiştir. Hayvanlarını kötü insanlardan koruyabilmek adında zorlu bir mücadele içerisine giren 9 yaşındaki bir çocuğun başına gelen olayların ele alındığı filmde birbirinden ünlü isimler yer almaktadır.Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen 9 yaşındaki Can’ın ailesi aynı zamanda bir hayvan koruma parkında çalışmaktadırlar. Bu nedenle Can zamanının büyük çoğunluğunu sevimli hayvan dostları ile birlikte geçirir. Can, anne, baba ve büyükannesiyle parkın müştemilatından yaşar. Can'ın herkesten farklı olarak değişik bir yeteneği vardır. 9 yaşındaki küçük çocuk hem hayvanları duyabiliyor hem de onlarla konuşabiliyordur. Parkın sahibi olarak bilinen Şaheste ise parkın arazisini satıp yerine rezidans yaptırmak ister. Şaheste’nin babası bu fikre karşı çıkarken Şaheste planını hayata geçirebilmek için gizlice mafyayla bir anlaşma yapar. Şaheste'ye göre mafya parktaki hayvanları kaçırarak ve boş kalan park daha kolay satılacaktır. Hayvan dostlarından ayrılmak istemeyen Can ise Şaheste’nin planını bozarak hayvan dostlarını kurtarabilmek adına zorlu bir maceranın içine atılır.Emir Özyakışır, Ferit Aktuğ, Ayça Erturan, Ebru Akel, Hülya Duyar, Rıza Sönmez, Eray Demirkol, Barış çelikkol