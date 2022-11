Konuşanlar'a katılan oryantal Arzu, Can Yaman anılarıyla programa damga vurdu: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana

HEYKEL GİBİ ÇOCUK







Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, seyirciyle arasında geçen diyaloglarla herkesi gülmekten kırıp geçiyor. Programın son bölümünde konuğu giderek "Dansöz müsün" sorusunu yönelten Kaya, "Evet" cevabı alınca stüdya kahkahaya boğuldu. Mikrofonu eline alan oryantal Arzu sıçış hikayesi ve fantezisini anlatınca olanlar oldu.Sıçma hikayesini anlatmak isteyen Arzu, , "Bir gün kız arkadaşımla kulübe gittik. Kafam baya güzel oldu. Sonra gözümü bir açtım ki koridorda biri almış beni kucağına... O kişi Can Yaman. Kız arkadaşım bana sonradan anlatıyor. Can Yaman beni bir yandan kusturmaya çalışıyor, Anıl Tetik var o da su atıyor suratıma. Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana. Ben kötü bir haldeydim...Beni oradan çıkarmış, arabasına bindiriyor ve evimize getiriyor. Kanepeye yatırıyor ve gidiyor." sözlerinin ardından stüdyo bir süre sessizliğe boğulsa da ardından büyük bir kahkaha patlatıldı. "Adama karizma yapmak için gelmişsin" karşılığını veren Kaya, "Para versen ayarlayamazsın" sözleriyle olayı dalgaya vurdu.