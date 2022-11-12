MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 17:20

Konuşanlar'a katılan oryantal Arzu, Can Yaman anılarıyla programa damga vurdu: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana

EXXEN platformunun ilgiyle takip edilen programı Konuşanlar yeni sezon 11. bölümüyle gündem oldu. Programın son bölümünde Can Yaman'la anısını anlatan oryantal Arzu sosyal medyanın gündemine oturdu.

MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 17:20
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Konuşanlar'a katılan oryantal Arzu, Can Yaman anılarıyla programa damga vurdu: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana


Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, seyirciyle arasında geçen diyaloglarla herkesi gülmekten kırıp geçiyor. Programın son bölümünde konuğu giderek "Dansöz müsün" sorusunu yönelten Kaya, "Evet" cevabı alınca stüdya kahkahaya boğuldu.

Mikrofonu eline alan oryantal Arzu sıçış hikayesi ve fantezisini anlatınca olanlar oldu.

HEYKEL GİBİ ÇOCUK



Sıçma hikayesini anlatmak isteyen Arzu, , "Bir gün kız arkadaşımla kulübe gittik. Kafam baya güzel oldu. Sonra gözümü bir açtım ki koridorda biri almış beni kucağına... O kişi Can Yaman. Kız arkadaşım bana sonradan anlatıyor. Can Yaman beni bir yandan kusturmaya çalışıyor, Anıl Tetik var o da su atıyor suratıma. Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana. Ben kötü bir haldeydim...

 konuşanlar

Beni oradan çıkarmış, arabasına bindiriyor ve evimize getiriyor. Kanepeye yatırıyor ve gidiyor." sözlerinin ardından stüdyo bir süre sessizliğe boğulsa da ardından büyük bir kahkaha patlatıldı.

"Adama karizma yapmak için gelmişsin" karşılığını veren Kaya, "Para versen ayarlayamazsın" sözleriyle olayı dalgaya vurdu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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