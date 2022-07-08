İlk olarak YouTube kanalından takipçileri için Konuşanlar programını hazırlayan Hasan Can Kaya, daha sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformuyla anlaştı ve programının yeni bölümlerini Exxen için hazırlamaya başladı. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Konuşanlar programının yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, programın son bölümünü ekranlarında göremeyince şaşkınlıklarını gizleyemediler.
TV Programları
08 Temmuz 2022 - 19:13
Konuşanlar bitti mi, neden yok? Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor?
Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programı EXXEN platformu üzerinden izleyicilerle buluyordu. Bu haftaki yayınını ekranda görmeyen izleyiciler, 'Konuşanlar bitti mi, neden yok? ' sorusuna yanıt aramaya başladı.
TV Programları
08 Temmuz 2022 - 19:13