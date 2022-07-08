TV Programları
08 Temmuz 2022 - 19:13

Konuşanlar bitti mi, neden yok? Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programı EXXEN platformu üzerinden izleyicilerle buluyordu. Bu haftaki yayınını ekranda görmeyen izleyiciler, 'Konuşanlar bitti mi, neden yok? ' sorusuna yanıt aramaya başladı.

TV Programları
08 Temmuz 2022 - 19:13
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Konuşanlar bitti mi, neden yok? Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor?
İlk olarak YouTube kanalından takipçileri için Konuşanlar programını hazırlayan Hasan Can Kaya, daha sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformuyla anlaştı ve programının yeni bölümlerini Exxen için hazırlamaya başladı.

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Konuşanlar programının yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, programın son bölümünü ekranlarında göremeyince şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Konuşanlar bitti mi, neden yok

Konuşanlar bitti mi, neden yok?

Her hafta yayınlanan yeni bölümleri ile birlikte milyonlarca izleyicisini gülmekten kırıp geçiren Konuşanlar programının bu haftaki bölümünün yayınlanmadığı ve sezon finaline gittiği örenildi.

Diğer taraftan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda üye olan CHP’li İhan Taşcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda RTÜK'ün, Hasan Can Kaya’nın Exxen platformunda izleyicilerle buluşan Konuşanlar isimli programın 44. bölümüyle birlikte Netflix’de yayınlanan ‘More the Merrier’ isimli filmin hem katalogdan hem de platformdan çıkartılması karar verdiğini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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