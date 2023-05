Konuşanlar programında böyle itiraf görülmedi! Hasan Can Kaya bile sessizliğe büründü! İkisini birden...

HASAN CAN'DAN ÜÇLÜ İLİŞKİ YORUMU











HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Konuşanlar, YouTube'da yayınlanmaya başladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen bir program olarak dikkat çekiyor. Exxen platformunda yayınlanan bölümleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, kendi kişiliği kadar konuklarıyla da keyifli ve güldürü dolu hikayeler anlatıyor.Son olarak, 25 yaşındaki Feyza isimli genç bir kadın Hasan Can Kaya'nın konuğu oldu ve hayatına dair özel bir anısını paylaştı. Ancak programda, bu kısımlar hızlıca geçildiği için tam olarak ne anlattığı anlaşılamadı. Hasan Can Kaya'nın şaşkınlığını gizleyemeyerek "Üçünüz beraber treesome" şeklinde bir yorum yapması, kadının üçlü bir ilişkiye dair bir şeyler anlattığını gösterdi.Hasan Can Kaya'nın "Bu nasıl yanlışlıkla oluyor? İstediniz de oldu" şeklindeki sözlerine, genç kadın "İkisini birden çok sevdim ben, ama sevdim gerçekten sevdim" yanıtını verdi. Bu anlarda stüdyo ise kahkahalara boğuldu.Hasan Can Kaya, Türk televizyon sunucusu ve yapımcısıdır. 5 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da doğan Kaya, televizyonculuk kariyerine müzik kanalı Kral TV'de başlamıştır. Daha sonra çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştur. Hasan Can Kaya, popüler televizyon programı "Konuşanlar" ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Programda konuklarıyla keyifli sohbetler yapmakta ve ilginç hikayelerini dinlemektedir. Kendine özgü üslubu ve esprili tavrıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, Hasan Can Kaya birçok ünlü ismin röportajlarını yapmış ve televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kendisi, izleyiciler arasında geniş bir hayran kitlesi bulunan sevilen bir televizyon sunucusudur.