Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor? Exxen konuşanlar yeni sezon tarihi

Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlayacak?







Hasan Can Kaya stand up tadında yaptığı programla hayran kitlesini arttırdı. Tahtaya yazılan seyirciler arasından sorulan sorular karşılığında en fazla çarpı alan seyirci şampiyon oluyor. Her hafta cuma günü yayınlanan program sezon finali yaptı. Seyircilerin katılımı ile yapılan program Exxen.2de izlenme rekorları kırdı. Programı severek izleyen seyirciler ise Konuşanlar yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorlar.Konuşanlar programı dizilerde olduğu gibi sezonluk çekiliyor. 3. sezon süren program 4 sezona 3. sezondaki gibi Eylül ayında seyirciyle buluşacak gibi görünüyor.