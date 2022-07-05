Hasan Can Kaya stand up tadında yaptığı programla hayran kitlesini arttırdı. Tahtaya yazılan seyirciler arasından sorulan sorular karşılığında en fazla çarpı alan seyirci şampiyon oluyor. Her hafta cuma günü yayınlanan program sezon finali yaptı. Seyircilerin katılımı ile yapılan program Exxen.2de izlenme rekorları kırdı. Programı severek izleyen seyirciler ise Konuşanlar yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorlar.
MEDYA
05 Temmuz 2022 - 23:25
Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor? Exxen konuşanlar yeni sezon tarihi
Exxen'de Hasan Can Kaya'nın yaptığı Konuşanlar programı 2021-22 sezonunu kapattı. Seyirciyi kahkahaya boğan program sezon finali yaptı. En son 72. bölümü yayınlanan programın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
MEDYA
05 Temmuz 2022 - 23:25
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