MEDYA
05 Temmuz 2022 - 23:25

Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor? Exxen konuşanlar yeni sezon tarihi

Exxen'de Hasan Can Kaya'nın yaptığı Konuşanlar programı 2021-22 sezonunu kapattı. Seyirciyi kahkahaya boğan program sezon finali yaptı. En son 72. bölümü yayınlanan programın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

MEDYA
05 Temmuz 2022 - 23:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor? Exxen konuşanlar yeni sezon tarihi


Hasan Can Kaya stand up tadında yaptığı programla hayran kitlesini arttırdı. Tahtaya yazılan seyirciler arasından sorulan sorular karşılığında en fazla çarpı alan seyirci şampiyon oluyor. Her hafta cuma günü yayınlanan program sezon finali yaptı. Seyircilerin katılımı ile yapılan program Exxen.2de izlenme rekorları kırdı. Programı severek izleyen seyirciler ise Konuşanlar yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorlar.
Konuşanlar yeni sezon ne zaman?

Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Konuşanlar programı dizilerde olduğu gibi sezonluk çekiliyor. 3. sezon süren program 4 sezona 3. sezondaki gibi Eylül ayında seyirciyle buluşacak gibi görünüyor.



EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
Fulya Öztürk hangi kanalla anlaştı?
Fulya Öztürk hangi kanalla anlaştı?
Konuşan Hayvanlar film konusu ve oyuncuları
Konuşan Hayvanlar film konusu ve oyuncuları
Son Haberler
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...