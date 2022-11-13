Milli voleybolcu Zehra Güneş, başarılı kariyerine tüm hızıyla devam ederken özel hayatındaki gelişmeler ile de sıklıkla da adından bahsettirdi. 23 yaşındaki genç isimin iki tane kız kardeşi vardır. Zehra Güneş'in güzelliğini ortak olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde ödül töreninde boy gösteren Zehra Güneş, derin göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu. Kusursuz fiziği ve güzelliği olan Güneş, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü alarak kariyerini taçlandırmaya devam ediyor.
MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 00:07
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın sevilen oyuncularından olan Zehra Güneş kısa sürede yıldız gibi parladı. Hem kariyeri hem de özel yaşantısı ile gündeme gelen Güneş'in güzelliği konuşulmaya doyulmuyor. İşte, Zehra Güneş'in sosyal medya paylaşımları...
MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 00:07
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