Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları













ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Milli voleybolcu Zehra Güneş, başarılı kariyerine tüm hızıyla devam ederken özel hayatındaki gelişmeler ile de sıklıkla da adından bahsettirdi. 23 yaşındaki genç isimin iki tane kız kardeşi vardır. Zehra Güneş'in güzelliğini ortak olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde ödül töreninde boy gösteren Zehra Güneş, derin göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu. Kusursuz fiziği ve güzelliği olan Güneş, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü alarak kariyerini taçlandırmaya devam ediyor.1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybol hayatına 12 yaşında başladı. Vakıfbank alt kadrodan yetişen isim üst üste ödüllere laik görüldü. Küçük yaşlarda birçok tecrübeye sahip olan Güneş, Türkiye şampiyonasında yer aldı. 15 yaşında 2. Lig takımlarında yer alırken yükselen grafiğiyle beraber Vakıfbank'ta orta oyuncu olarak sahada yer almaya devam ediyor. Aslen Balkan göçmeni olan güneş'in iki tane kız kardeşi vardır. Mina Güneş ise ablası gibi voleybola yakından ilgisi olup takımlarda yer almaktadır.