MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 00:07

Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın sevilen oyuncularından olan Zehra Güneş kısa sürede yıldız gibi parladı. Hem kariyeri hem de özel yaşantısı ile gündeme gelen Güneş'in güzelliği konuşulmaya doyulmuyor. İşte, Zehra Güneş'in sosyal medya paylaşımları...

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 00:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları


Milli voleybolcu Zehra Güneş, başarılı kariyerine tüm hızıyla devam ederken özel hayatındaki gelişmeler ile de sıklıkla da adından bahsettirdi. 23 yaşındaki genç isimin iki tane kız kardeşi vardır. Zehra Güneş'in güzelliğini ortak olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde ödül töreninde boy gösteren Zehra Güneş, derin göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu. Kusursuz fiziği ve güzelliği olan Güneş, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü alarak kariyerini taçlandırmaya devam ediyor.



zehra güneş

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybol hayatına 12 yaşında başladı. Vakıfbank alt kadrodan yetişen isim üst üste ödüllere laik görüldü. Küçük yaşlarda birçok tecrübeye sahip olan Güneş, Türkiye şampiyonasında yer aldı. 15 yaşında 2. Lig takımlarında yer alırken yükselen grafiğiyle beraber Vakıfbank'ta orta oyuncu olarak sahada yer almaya devam ediyor. Aslen Balkan göçmeni olan güneş'in iki tane kız kardeşi vardır. Mina Güneş ise ablası gibi voleybola yakından ilgisi olup takımlarda yer almaktadır. 

Zehra Güneş ve kardeşi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül
Zeynep Bastık hayranına şok cevap! Bu kadar da olmaz!
Zeynep Bastık hayranına şok cevap! Bu kadar da olmaz!
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının eşini duyanlar şaşırdı! Ceren Koçkan’ın eşi Aşk ve Mavi’den çıktı
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının eşini duyanlar şaşırdı! Ceren Koçkan’ın eşi Aşk ve Mavi’den çıktı
Konuşanlar'a katılan oryantal Arzu, Can Yaman anılarıyla programa damga vurdu: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana
Konuşanlar'a katılan oryantal Arzu, Can Yaman anılarıyla programa damga vurdu: Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi
Instagram'da 'Metres Gülşah' olarak damgalanmıştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! Demet Akalın'ı hedef göstererek 'Adını bile anmak istemiyorum' dedi
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..
Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babasının mesleği ortaya çıktı! Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyor..
Son Haberler
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama...
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu...
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor,...
Use case mobility nedir, ne demek?
Use case mobility nedir, ne demek?
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine göre anlamları
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine...
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi...
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir,...
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat...
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde faturalar değişebilir..
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde...
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce...
Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray
Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde...
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans...