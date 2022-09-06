EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 13:12

Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor

Yaklaşık bir yıldır rekora koşan konut fiyatlarında artış hızı yavaşlamaya devam etmekte. Uzmanlar, piyasada ağır ağır reel fiyatlara dönülmeye başlandığını belirtiyorlar. Çeşitli faktörlerin bunda etkisi olduğu belirtilirken öne çıkan etkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut müjdesinin etkili olduğu vurgulanıyor.

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 13:12
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Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor


Emlak Piyasasındaki aşırı fiyatlanmanın ağır ağır yerini reel fiyatlara bıraktığını _#1# fiyatların henüz yerine oturmadığını ama oluşan köpüğün biraz biraz erimeye başladığını dile getiriyorlar. Emlak ve Gayrimenkul Uzmanı Cahit Eftekin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi ve ekonomik piyasada oluşan olumlu gelişmelerin olacağına dair olan ümit ışıkları sayesinde emlak ve gayrimenkul de oluşan köpüğün erimeye başladığını fiyatların reel fiyatlara giderek daha da yaklaştığını ifade ediyor.

Özellikle son bir yıldır konut fiyatlarında rekor hızda artış gösterdiğini ifade eden Eftekin, "Maliyetler, kur etkisi, düşük arz ve artan talebin uçurduğu fiyatlar, konutun yeniden bir yatırım aracı olmasını sağladı. Ancak son zamanda konut fiyat artışının hız kestiği gözlemleniyor. Bu olumlu veriler devam ederse konut fiyatları reel fiyatlara yaklaşmaya devam edecek" diye açıklama yaptı.



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