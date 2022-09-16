Konut fiyatlarının köpüğünü alacak proje

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ekonomi dünyasında da olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projenin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Meserretçioğlu Yatırım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, “Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük konut projesi olması hasebiyle kıymetli buluyorum” dedi.

Özellikle son zamanlarda enflasyonist etkiyle beraber 2-3 katına yükseltilen bir konut probleminin olduğunu önemini vurgulayan Meserretçioğlu, “Kira fiyatları da bundan dolayı artış seyri yaşadı. Dar gelirli vatandaşlar için çok fazla cazip bir proje olduğunu savunmakla birlikte başvuru sayısının daha ilk günden neredeyse konut sayısıyla eş değer olması, talebin ne kadar çok olduğu açısından önemlidir. Bu projeyle artan maaliyetlerden neredeyse durma noktasına gelen inşaat sektörü bu projeyle canlanacak ve bir hareket kazanacaktır. Bu tarz projeler gelmeye devam ettikçe konut sektöründe yüzde 10 ila 20 arasında bir fiyat düşüşü olması kaçınılmazdır” dedi.

“Kentsel dönüşüm elzemdir”