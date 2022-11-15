Konut kredi faizleri son 40 ayda görmediği zirveyi gördü!

Ticari kredi
faizleri, Bankacılık Düzenleme ve Müfettişliği (BDDK) ve merkez bankası makroihtiyati önlemleri nedeniyle düşerken, konut kredi faiz oranları 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez bankası, tüketici kredisi faiz oranlarının önceki haftaya göre yatay seyrettiğini, ticari kredi faizlerinin 180 baz puan düşerek %16,16'ya ve konut kredisi faizlerinin %21,56'ya yükseldiğini söyledi. Bu seviyeye en son Temmuz 2019'da ulaşılmıştı. Ticari kredi faizleri son iki yılın en düşük seviyesine indi.
TİCARİ KREDİ FAİZİ 24 AYIN DİP SEVİYESİNDE
Merkez bankaları faiz oranlarını düşürürken, dolarizasyondan kaçınmak için krediyi seçici kullanmak için makroihtiyati tedbirler alıyorlar. Ticari kredi kullanımında her iki şirket de döviz mevduat faizi koşullarına tabi olup, bazı gruplar dışında bankacılık sektörü büyüme hızı ve ticari kredi faiz oranlarına bağlı olarak ek menkul kıymet alımına ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca, bankacılık sektörü TL mevduat faizleri karşılığında ek menkul kıymet tutma uygulamasıyla karşı karşıyadır.
Bu önlemler ve faiz indirimleri, kurumsal kredi kartları ve ticari krediler için faiz oranlarını 4 Kasım haftası itibarıyla %16,16'ya getirdi ve oranlar en son 30 Ekim 2020'de görüldü. İşletme kredisi faiz oranları son iki yılın en düşük seviyesinde. Ticari kredi faizleri, bu yıl ilk kez faiz indirimine gidildiği 19 Ağustos haftasına göre 9,71 puan geriledi. Ancak bireysel tarafta, faiz oranları o kadar hızlı düşmedi. Tüketici kredisi faiz oranları BDDK'nın vadeyi kısaltmasına rağmen %30,88 ile önceki haftaya göre yatay seyretti.
İHTİYAÇ FAİZ ORANLARI GERİLEDİ
Faiz oranlarının ilk kez indirildiği 19 Ağustos haftasından itibaren ihtiyaç kredisi faiz oranları 3,87 puan düştü. Makroihtiyati tedbirler ve politika faiz indirimlerinin ticari kredi faizlerine en büyük etkisi ile tüketici kredisi faizleri ılımlı gerilerken, konut kredisi faizleri ise tam tersi bir seyir izledi. Merkez bankasının bu yıl ilk kez faiz indirimine gittiği 19 Ağustos haftasında yüzde 18,41 olan yıllık mortgage faizi, 4 Kasım haftasında yüzde 21,56'ya yükseldi. Böylece, ipotek oranları, faiz indirimi döngüsü sırasında yüzde 3,15 arttı. Özel bankalar için daha yüksek faiz oranları Bankacılık sektörü kaynakları, ipoteklerin uzun vadeli yapısının onları bankaların makroihtiyati tedbirlerin kendilerini sürekli bilanço ayarlamaları yapmaya zorlaması durumunda dikkate alması gereken krediler haline getirdiğini söylüyor. Kaynaklar, makroihtiyati tedbirlerin bankacılık sektörünü daha düşük getirili menkul kıymetler almaya ve bunları 5 ila 10 yıl vadeli bilançolarda tutmaya zorlayarak uzun vadeli konut sunma isteğini azalttığını belirterek, bunun çok düşük olduğuna işaret etti. Kamu bankaları yüzde 1,2 faiz oranı ve 10 yıl vadeli konut kredisi kullanma seçeneğine sahipken, özel bankalar faiz oranlarını yüzde 2,73'e yükseltebiliyor. Vade 20 yıla çıkarılsaydı, konut kredisi faiz oranı %3,33 olacaktı. Öte yandan, ticari bankalarda ortalama 10 yıllık mortgage faiz oranı %2 ile %2,96 arasında değişmektedir. BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe konut kredileri geçen yıl 355.0422 milyar liraya ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %24, yani 68,7 milyar liralık bir artışı ifade ediyor. 4 Kasım'da ticari kredi tutarı 5.678.6 milyar liraya ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %74'lük bir artışı temsil ediyor. Ticari kredi hacmindeki yıllık artış ise 2,4 trilyon lira olarak hesaplanıyor.
TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI ARTIŞLARI DEVAM EDİYOR
Bankaların son haftalarda TL mevduat faiz standartlarını tutturmak için uyguladıkları yüksek TL mevduat faizleri de Merkez Bankası'nın haftalık verilerini salladı. Veriler, 4 Kasım haftası ortalama TL mevduat faizinin bir önceki haftaya göre 23 baz puan artarak %15,89'a yükseldiğini gösterdi. Dolar mevduat faizi 11 baz puan azalarak %2.73'e, euro mevduat faizi 10 baz puan artarak %1.07'ye yükseldi. Aynı hafta TCMB verilerine göre dolar bazlı ticari kredi faizleri 36 baz puan düşüşle %8,83'e, euro bazlı ticari kredi faizleri ise 37 baz puan düşüşle %7'ye geriledi. BDDK verilerine göre tüketici kredisi 4 Kasım itibarıyla 6.291 milyar lira artarak 994.34 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde taksitli ticari kredi hacmi ise 4,407 milyar lira artarak 900,83 milyar liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,8 artarak 366.0775 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 169.0678 milyar lirası taksitli, 197.997 milyar lirası taksitsizdir.