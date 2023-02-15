Konut kredisi yapılandırma geliyor! Daha önce ev alanlara dev müjde: Şartlar bir bir sıralandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden sonra vatandaşların aklında yaşadıkları ya da satın almayı planladıkları binaların sağlam olup olmadığı bulunmakta. Bundan dolayı konut kredilerindeki artışlarda büyük değişimlerin olacağı tahmin ediliyor. Detaylar yazımızda!
Konut Kredisinde Yapılandırma
Kredi yapılandırmalarına dair müjdeli haber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Yapmış olduğu konuşma ile iki ayrı fırsat paketinin detaylarını bizlerle paylaştı. Kendi evini almak isteyenlerin destekleneceğini de konuşması ile eklendi. Bu konu hakkında yapılan açıklama ile vatandaşlar ilerleyen günlerde meydana gelecek olan yapıların ve yapılara başvuruları merak etmeye başladı. İlk müjdeli haber evi olmayan vatandaşlara özel oldu. Devlet destekli kredilere başvuracak olan vatandaşlara 0,99 faiz oranında konut kredisi verilecek. Vatandaşlar çektikleri krediyi ise 120 ay vade ile alabilecekler. İkinci pakette ise altın veya döviz bozdurmak isteyenlere özel olarak duyuruldu. 0,89 faiz ve 120 ay vade ile bu paketten faydalanmak da mümkün.