Konut sahibi olmak isteyenlere sevindirici haber: TOKİ'den 2 bin TL ile 2+1 ev müjdesi!













Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı durumu iyi olmayan ailelerin ev sahibi olmaları için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedirler. Adıyaman Kahta projesinde çalışmalar başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adıyaman'da Kahta projesi için çalışmalara başlanıldı. Adıyaman Kahta projesinde TOKİ evleri 18 adet 2 oda 1 salon şeklinde daireler mevcut. Başvuru yapmak için ödenmesi gereken ücret ise 2 bin TL'dir.TOKİ Adıyaman Kahta projesi için başvurular 8 Eylül-14 Eylül 2022 tarihleri arasında kuralı olarak gerçekleşecektir. Kura çekilişi ise 23 Eylül Cuma gününde yapılacak.Sözleşme imzalanacak bankalarda belirlendi. Türkiye Halk Bankası AŞ. Kahta/Adıyaman Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri:3 Ekim- 4 Ekim 2022 tarihleri arasında Yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri: 10 Ekim 2022 tarihinde En düşük konut ücreti 539 bin 117 TL iken en yüksek fiyat ise 674 bin 425 TL olarak karar verildi. TOKİ Adıyaman Kahta için %25 peşinat ile en düşük taksit 2 bin 246 TL iken en yüksek bedel 2 bin 810 TL oldu. 180 ay vadeli TOKİ evler için peşinat 134 bin 779 TL'den 168 bin 606 TL'ye kadar çıkmaktadır. TOKİ Kahta projesinde ki daireler brüt 86.12-88.55 metrekare arasında net alan ise 68.73-70.92 metrekare arasında değişiklik görülmektedir.