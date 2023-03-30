Konut sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yeni düzenleme Meclis'ten geçti... Konut sahibi ve kiracılar arasındaki uyuşmazlığa yeni kural geldi







Ev Sahibi-Kiracı Anlaşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Getiriliyor







Hasta Çocuğu Olan Hükümlü Annelerin Cezalarına Erteleme

Zorunlu Arabuluculuk Çerçevesinin Genişletilmesi

Uyuşturucu Suçları için Yeni Hükümler

Yasaklı Madde Bağımlısı Hükümlüler için Zorunlu Tedavi ve Rehabilitasyon

Ev sahipleri ve kiracılarla ilgili yeni kabul edilen düzenleme uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarına ilişkin kanun tasarısını kabul etti. Yasa, parlamento tarafından onaylandıktan sonra resmen yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenlemelerle birlikte ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların daha etkin ve adil bir şekilde çözülmesi bekleniyor.Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kanun tasarısında yeni bir kural getirildi. Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki tüm uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getiriliyor.Yeni yasa tasarısına göre, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezaları, 1 yıl süreyle ertelenecek. Ertelemeden yararlanabilmek için hükümlü annenin toplam cezasının 10 yıldan az olması gerekiyor. İlgili karar cumhuriyet başsavcılığı tarafından verilecek.Yeni yasa tasarısı, ev sahibi-kiracı veya komşu haklarına ilişkin uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmasını zorunlu hale getiriyor. Ayrıca ticari dava ve iş sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor.Yeni düzenleme ile uyuşturucu suçlarına ilişkin hükümlerin çerçevesi genişletildi. Ayrıca, sentetik uyuşturucu ve türevleri için hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.Yeni yasa tasarısı ayrıca yasaklı madde bağımlısı hükümlülerin cezaevindeyken tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmalarını zorunlu kılıyor.