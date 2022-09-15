EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 09:43

Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,7 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu.

EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 09:43
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Konut satışları Ağustos’ta yüzde 12,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bundan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile

Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde yüzde 17,7 arttı

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde daha önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 943 bin 791 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 22 bin 168 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise daha önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 211 bin 631 oldu. Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 654'ü; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 101 bin 323 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bundan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bundan önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 732 bin 160 oldu.

İlk el konut satış sayısı 39 bin 25 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ağustos ayında daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azalarak 39 bin 25 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise daha önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 276 bin 164 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 84 bin 466 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bundan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 azalış göstererek 84 bin 466 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bundan önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 667 bin 627 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Ağustos ayında 5 bin 273 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise daha önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak 44 bin 595 oldu.

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