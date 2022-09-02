YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:43

Konya'da 50 Bin Dolar Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin durduğu araçta 1 kilo 140 gram kokain, 6 gram esrar, Türk Lirası, ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve Arabistan Dirhemi elde edildi.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Konya'da 50 Bin Dolar Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi


Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin durduğu araçta 1 kilo 140 gram kokain, 6 gram esrar, Türk Lirası, ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve Arabistan Dirhemi elde edildi. Yakalan uyuşturucunun piyasa değerinin 50 bin dolar olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan İzmir plakasına sahip bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunu tespit edilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, söz konusu araca operasyon yaptı. Akşehir Tren Garı kavşağında narkotik, asayiş ve trafik ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan Jiyan Önder A. (23), Kazım T. (25) ve Sadri Berkin K. (23) isimli şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ‘ne getirilen araçta, alınan arama kararı ile yapılan aramada; aracın bagajında, döşemelerin altına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 140 gram kokain ve iki parça halinde 6 gram esrar maddesi ile yüklü miktarda Türk Lirası, ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini ve Arabistan Dirhemi elde edildi. Araçta bulunan nakit paraya el konulurken, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin Amerikan Doları olduğu değerlendirildi.




Haklarında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli bundan sonra adliyeye yollandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Haberler
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu!...
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...