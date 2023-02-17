Konya'da 7 kişilik iki depremzede aile yangın çıkan evde hayatını kaybetti!













7 ÖLÜ 2 YARALI

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangında 7 kişilik iki aile can verdi. Edinilen bilgilerde, ailelerin Gaziantep Nurdağı'ndan gelen depremzedeler olduğu öğrenildi. Karatay ilçesine bağlı Yediler Mahallesinde bulunan müstakil bir evde gece yarısı yangın çıktı. Evde biri misafir olan iki Suriyeli aile yaşadığı öğrenildi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine onlarca polis, itfaiye ve 112 ambulans ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evin çatısı çöktü. Yangını söndürdükten sonra kullanılan iş makinesi evin içindeki molozları çıkardı.Ekipler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden şehre gelen depremzede aynı aileye ait yedi ceset buldu. Diğer taraftan, evde kiracı olarak oturan iki aile üyesinin yaralandığı belirlenirken, yaralılar ilk müdahalenin ardında ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar. İtfaiye ekiplerince enkaz altından çıkarılan cesetler, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.