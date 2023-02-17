Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangında 7 kişilik iki aile can verdi. Edinilen bilgilerde, ailelerin Gaziantep Nurdağı'ndan gelen depremzedeler olduğu öğrenildi. Karatay ilçesine bağlı Yediler Mahallesinde bulunan müstakil bir evde gece yarısı yangın çıktı. Evde biri misafir olan iki Suriyeli aile yaşadığı öğrenildi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine onlarca polis, itfaiye ve 112 ambulans ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evin çatısı çöktü. Yangını söndürdükten sonra kullanılan iş makinesi evin içindeki molozları çıkardı.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 12:48
Konya'da 7 kişilik iki depremzede aile yangın çıkan evde hayatını kaybetti!
Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen deprem sonrası bölgeden ayrılan ve Konya'nın Karatay ilçesine taşınan 7 kişilik iki aile, evde çıkan yangının hemen ardından çatının çökmesiyle hayatlarını kaybettiler. Yangında yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 12:48