EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:39

Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık arsa fiyatı! Arsa yatırımı için büyük fırsatı kaçırmayın...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı'nda bulunan arsanın satışa sunulduğunu açıkladı. Detaylara için haberimize göz atabilirsiniz...

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:39
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Konya'da arsaya yatırım yapmak isteyenlere 24 ay taksitle satılık arsa fiyatı! Arsa yatırımı için büyük fırsatı kaçırmayın...


Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı'nda bulunan arsanın satışa sunulduğunu açıkladı. 25 bin 9 metrekarelik alanda bulunan arsanın 24 ay taksit fırsatı olduğu duyuruldu.

Muhammen bedeli 43 milyon 770 bin Türk Lirası olarak, geçici teminat bedeliyse 1 milyon 313 bin 100 Türk Lirası olarak belirlendiği açıklandı.



arsa satışı

Çoğu kişinin merak içerisinde beklediği ihale, 27 Eylül 2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafınca Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/6 Selçuklu/KONYA adresinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı:

arsa satışı

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi

dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2- İhale, 27.09.2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64

Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4- Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

5- İsteklilerin, 27.09.2022 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/5 Meram/KONYA adresinde bulunan

Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta

ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden

sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1. Dilekçe,

7.2. Tebligat için adres beyanı,

7.3. Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

7.3.2. İmza beyannamesi,

7.4. Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret

Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mah.

Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

7.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter

tasdikli imza beyannamesi,

7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban

hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat

mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8- Şartnamesi, Kentsel Tasarım Rehberi ve Vaziyet Planı mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi

Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA

b- Telefon : 444 55 42 Dahili: 4930-4932-4956

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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