Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula öldürülmüştü! 2 gözaltı kararı çıktı..







2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI







Konya'da bir sokak hayvanı bakım ve rehabilitasyon merkezinde bir görevlinin sokak köpeğine kürekle vurduğu görüntüler infiale neden oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk açıklamada, "Hayvan rehabilitasyon merkezimizde meydana geldiği iddia edilen trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Konu etraflıca değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı ve haklarında suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Sürecin her aşamasını sonuna kadar yakından takip ettiklerini söyledi. Diğer taraftan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 zanlının tutuklandığı kaydedildi.