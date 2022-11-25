GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 11:43

Konya'da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula öldürülmüştü! 2 gözaltı kararı çıktı..

Konya'da Hayvan barınağında çalışan bir görevlinin, barınakta yaşayan bir köpeğin kafasına elindeki kürekle vurarak öldürdüğü video hayvan severlerin büyük tepkisine neden olmuştu. Konya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bir soruşturma başlattığı duyurulurken başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Konya hayvan barınağının "gerçekten örnek bir proje" olduğunu söylemişti.

GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 11:43
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Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula öldürülmüştü! 2 gözaltı kararı çıktı..


Konya'da bir sokak hayvanı bakım ve rehabilitasyon merkezinde bir görevlinin sokak köpeğine kürekle vurduğu görüntüler infiale neden oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk açıklamada, "Hayvan rehabilitasyon merkezimizde meydana geldiği iddia edilen trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Konu etraflıca değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı ve haklarında suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

Konya’da barınakta yaşayan köpek

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Sürecin her aşamasını sonuna kadar yakından takip ettiklerini söyledi.

Diğer taraftan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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