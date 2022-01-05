YAŞAM
05 Ocak 2022 - 11:23
Güncelleme: 05 Ocak 2022 - 11:26

Konya'da cinayet! 52 yaşındaki kadın eşini bıçakla öldürdü..

Konya’da eşiyle tartışma yaşayan ve eşinden şiddet gören 52 yaşındaki bir kadın, ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

YAŞAM
05 Ocak 2022 - 11:23
Güncelleme: 05 Ocak 2022 - 11:26
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Konya'da cinayet! 52 yaşındaki kadın eşini bıçakla öldürdü..
Olay Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K. isimli bir kadın eve sürekli alkollü gelen kocası Mustafa K.(48) ile tartışmaya başladı. 




Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine işsiz olduğu öğrenilen kocasından yeniden şiddet gören kadın mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı.





ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYET!

Olayın ihbar edilmesi üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yerde kanlar içinde yatan Mustafa K.'yı kontrol eden sağlık görevlileri bıçağın kalbe isabet ettiği ve şahsın olay anında hayatını kaybettiği belirlediler.


Polis ekipleri, eşinin ölüne neden olan Fatma K.'yi gözaltına alırken, olay yeri ve savcılık incelemesinin hemen ardından Mustafa K.'nın cansız bedeni otopsi yapılması için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Fatma K., ise gazetecilerin olaya ilişkin sorularını yanıtlamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
 
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