Konya’da eski nişanlısının kimyasal sıvı saldırısına uğrayan genç kızın hayatı karardı

Konya'da, 26 yaşındaki Sabit Türk, eski nişanlısı 28 yaşındaki Merve Küçüktekin ile 1,45 yıl önce ayrıldı. Yeniden barışmak isteyen Sabit Türk'ün barışma çabaları boşa çıkarken son olarak gerçekleştirdiği saldırı genç kızın hayatını kararttı. 19 Haziran tarihinde Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bakkalbaşı Mahallesinde ikamet eden Merve Küçüktekin'in kapısı çalındı ve dışarıdaki ses 'Su saatine bakacağız abla' ifadelerini kullandı. Merve Küçüktekin kapıyı açtıktan sonra karşısında 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk'ü gördü.
Genç kız kapıyı açar açmaz eski nişanlısı Sabit Türk'ün yüzüne attığı kimyasal sıvıyla karşı karşıya kalırken Merve'nin hem yüzünde hem de vücudunda yanıklar oluştu. Küçüktekin, acılar içinde kıvranırken Sabit Türk olay yerinden hızla kaçtı. Genç kızda yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Birliğine teslim olmadan yakalandıKonya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Merve Küçüktekin, deri nakli ile birlikte tam 4 kez ameliyata alındı. Olaydan hemen sonra kendisine ait aracı ile kaçan Sabit Türk ise İzmir'deki birliğine teslim olmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen ve burada sorguya alınan Sabit Türk, ifadesinde söz konusu kimyasal maddeyi, otomobilini temizlemede kullandığını öne sürdü ve Merve ile barışmak istediğini fakat Merve'nin kendisine hakaretler ve küfürler etmesine dayanamadığı için çantasında bulunan sıvıyı kendisine fırlattığını söylediği öğrenildi. Sabit Türk'ün, olayın yaşandığı günden bir gün önce Merve Küçüktekin'in çalıştığı işyerine giderek keşif yaptığı ortaya çıkarken emniyetteki işlemleri tamamlanan Sabit Türk'ün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.