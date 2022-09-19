Konya'da iki grup arasında alacak verecek kavgası













Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde iki grup arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyüyerek tekme, yumruk ve sopalarla kavgaya dönüşmesi üzerine yapılan ihbarla adrese polis ekipleri yollandı. Ekip otosundan inerek kavga edenlere müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince polis merkezinden takviye ekip talebinde bulundu. Takviye ekiplerin de gelmesiyle taraflar arasında kavga daha sık büyümeden önlendi. Bu sırada kavgayı olay mahaline gelerek aracından görüntülemeye başlayan gazetecileri farkına varan taraflardan bazıları, çekim yapılmasına tepki gösterdi. “Ne çekiyorsun dayı, kapat kamerayı” diyen ve gazeteciye hakaret eden kişilerden birisinin eline taş alarak saldırı girişiminde bulunmasına arkadaşları ile polis müdahale ederek engel oldu. Polis tarafından güçlükle sakinleştirilen taraflar birbirinden şikayetçi olmaları nedeniyle polis merkezine götürüldü.