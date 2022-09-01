YAŞAM
01 Eylül 2022 - 21:19

Konya'da Iki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 21:19
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Konya'da Iki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı


Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 1. kilometresi Antalya-Derebucak Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 01 ABJ 169 plakasına sahip otomobil Beyşehir'den Seydişehir istikametine seyir halindeyken kavşakta H.Ö. yönetimindeki 34 EU 7979 plakasına sahip otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil de kavşağa çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay mahaline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yollandı. 34 EU 7979 plakasına sahip otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü H.Ö. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa alındı. Diğer otomobilde ise sürücü yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan R.Ö. ile H.A. ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.




Kazanın ardından kazaya karıştıkları otomobilde parasının olduğunu gözyaşı dökerek sağlık görevlilerine anlatmaya çalışan yaralı ise sağlık görevlileri tarafından teselli edilerek ambulansa bindirildi.


Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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