GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 14:16

Konya'da kan donduran olay! Cinnet geçiren emekli polis memuru eşini ve çocuklarını vurdu!

Konya'da şok edici bir olay yaşandı. Polis memurluğundan emekli Salim Ö., eşi Semra Ö., ile birlikte oğlu Mehmet ve kızı Aslıhan Ö.’yü beylik tabancasıyla vurdu. Salim Ö., olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından tutuklanırken eşi ve çocukları yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Semra Ö.'nün yoğun bakımda olduğu bildirilirken çocukların sağlık durumlarının iyi oldukları bilgisine ulaşıldı.

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 14:16
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Konya'da kan donduran olay! Cinnet geçiren emekli polis memuru eşini ve çocuklarını vurdu!


Korkunç olayın, bugün sabah saatlerinde Konya merkeze bağlı Selçuklu ilçesindeki Beyhekim Mahallesinde meydana geldiği bildirildi. Olay yerinden edinilen bilgilerde, Beyhekim Toki konutlarında ikamet eden ve polis memurluğundan emekli olan Salim Ö., betlik silahıyla önce 50 yaşındaki eşi Semra Ö.'yü daha sonra da çocukları Mehmet Ö. (24) ve Aslıhan Ö.’yü (20) vurarak yaraladı.

Cinnet geçiren emekli polis memuru eşini ve çocuklarını vurdu

ANNE SEMRA Ö.'NÜN DURUMU AĞIR



Olayın ardından acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genel Asayiş Departmanına bağlı bir cinayet masası ekibi, eski polis memuru olan Salim Ö.’yü yakalayarak gözlatına alırken olay sırasında göğsünden vurulduğu tespit edilen Semra Ö., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet ve Aslıhan Ö.'nün ise Beyhekim Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Anne Semra Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisine ulaşılırken çocukların iyi durumda oldukları öğrenildi. Salim Ö.'nün polisteki sorgusu devam ederken olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı söylendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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