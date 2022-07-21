Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır

Bugün sabah saatlerinde Konya yolu üzerinde korkunç bir kaza yaşandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Korkunç kazayla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Konya yolunda üzücü kazaKaraman'dan Konya'ya hareket eden Hasan D.'nin kullandığı 11 ABB 755 plakalı araç Ali Demir'in kullandığı 16 RBT 95 plakalı mısır taşıyan tıra çarptı.
Sabah saat 10 sularında gerçekleşen kazada baba Hasan D., anne Pakize D. ve 2 aylık çocukları Alpaslan D. araçta mahsur kaldı. Araçta sıkışan aileyi çıkarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri canla başla çalıştı. Üç kişilik aile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumu ağır
Kaza sonrasında yoldan geçiş bir süre kapatıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tır şoförü Ali Demir önce lastiğin patladığını zannettiğini, kazayı sonradan fark ettiğini söyledi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başladı.