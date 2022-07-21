GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:01

Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır

Konya-Karaman yolunda otomobilin mısır yüklü tıra çarpması sonucu ortaya çıkan kazada can pazarı yaşandı. Peki kaza nasıl meydana geldi? Tüm detaylar haberimizde!

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 17:01
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Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır


Bugün sabah saatlerinde Konya yolu üzerinde korkunç bir kaza yaşandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Korkunç kazayla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konya yolunda üzücü kaza

Karaman'dan Konya'ya hareket eden Hasan D.'nin kullandığı 11 ABB 755 plakalı araç Ali Demir'in kullandığı 16 RBT 95 plakalı mısır taşıyan tıra çarptı.



Sabah saat 10 sularında gerçekleşen kazada baba Hasan D., anne Pakize D. ve 2 aylık çocukları Alpaslan D. araçta mahsur kaldı. Araçta sıkışan aileyi çıkarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri canla başla çalıştı.

Üç kişilik aile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Konya Yolunda Trafik Kazası

Yaralıların durumu ağır

Kaza sonrasında yoldan geçiş bir süre kapatıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tır şoförü Ali Demir önce lastiğin patladığını zannettiğini, kazayı sonradan fark ettiğini söyledi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başladı.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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