Konya'da korkutan yangın! Sünger fabrikası alev alev..

Konya merkeze bağlı karatay ilçesinden bir yangın haberi geldi. İlçede faaliyet gösteren bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol almaya çalışırken, içerden ara ara patlamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre de yangının mesai saatinde sonra başladığı ve fabrikanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol almaya çalışırken, içerden ara ara patlamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre de yangının mesai saatinde sonra başladığı ve fabrikanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.